الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الامم المتحدة
الامم المتحدة

دعت الأمم المتحدة، اليوم، للوقف الفوري للأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وضمان حرية التنقل الآمن داخل القطاع.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه بأن أكثر من 220 شخصاً لقوا حتفهم حتى أمس في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى 6 آلاف جريح.
 

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس: أن العاملين الصحيين والمرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت لهجمات، حيث تضرر 19 مرفقاً طبياً في غزة، بما في ذلك تدمير عيادة هالة الشوا لتقديم الرعاية الصحية الأولية, كما أصيب 41 عاملاً صحياً في الضفة الغربية، وتضررت 41 مركبة طبية.
 وأشارت إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والبنية التحتية تعوق الوصول إلى المستشفيات، إضافة إلى وجود نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية الأساسية، كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

ويعقد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غداً الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في هذه الجلسة، وسيلقي كلمة يستعرض خلالها مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما سيشارك في الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية  أحمد أبوالغيط، حيث يلقي كلمة حول تلك التطورات وآليات مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

هذا وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربي الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الامم المتحدة فلسطين عباس مستشفيات جامعة الدول العربية الصرف الصحي الدول العربية قطاع غزة

الأكثر قراءة

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

أحمد حلاوة يسترجع الذكريات مع هادي الجيار في «الاختيار 2»: «قالي هموت بكورونا»

«لذة الصدمة العصبية».. «متحرش طنطا» من وجهة نظر الطب النفسي

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

المفتي: المشككون في المواقف المصرية من القضية الفلسطينية «شهود زور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

جهود مصرية وغارات مستمرة.. ماذا حدث في غزة خلال 24 ساعة؟

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة