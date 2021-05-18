الأمم المتحدة تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم، للوقف الفوري للأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وضمان حرية التنقل الآمن داخل القطاع.

وأفاد المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركه بأن أكثر من 220 شخصاً لقوا حتفهم حتى أمس في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى 6 آلاف جريح.



وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس: أن العاملين الصحيين والمرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرضت لهجمات، حيث تضرر 19 مرفقاً طبياً في غزة، بما في ذلك تدمير عيادة هالة الشوا لتقديم الرعاية الصحية الأولية, كما أصيب 41 عاملاً صحياً في الضفة الغربية، وتضررت 41 مركبة طبية.

وأشارت إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والبنية التحتية تعوق الوصول إلى المستشفيات، إضافة إلى وجود نقص حاد في الأدوية والمواد الطبية الأساسية، كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك المياه والصرف الصحي.

ويعقد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، جلسة طارئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غداً الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وعدوانه الغاشم على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في هذه الجلسة، وسيلقي كلمة يستعرض خلالها مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية وعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما سيشارك في الجلسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث يلقي كلمة حول تلك التطورات وآليات مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

هذا وتبحث الجلسة الطارئة للبرلمان العربي الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كافة الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.