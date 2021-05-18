الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المجلس العربى لحقوق الإنسان: نقدر قرار مصر بتبنى إعادة إعمار غزة بـ500 مليون دولار

غزة
غزة

أعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، عن بالغ التقدير للموقف المصري ممثلًا في تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره العاجل بتبني مصر خطة إعادة إعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار، في ضوء ما تعرض له من تدمير البنيهً التحتية والمنازل والمرافق الحيوية بفعل تعديً قوات الاحتلال.

وأكد عبدالجواد أحمد أن مبادرة الرئيس السيسي تأتي استكمالًا للجهود الدبلوماسية المصرية المحورية المبذولة في اتجاه وقف وتهدئة الأوضاع في قطاع غزهً والأراضي المحتلة.

وأضاف أن الدعم الفعلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني هو الحفاظ على استمرار البنيهً التحتية وإعادة بناء المنازل المدمرة تمكينًا للشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحياة.

واختتم البيان بمطالبة المجلس العربي لكافة الحكومات العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني بتبنيً منهج المبادرة والنموذج المصري في الدعم الفعال والميداني والتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني حفاظًا على حقه في البقاء والنماء الاجتماعي والاقتصادي باعتبار أن تلك أهم مصادر الحفاظ على الهوية الفلسطينية أرضًا وشعبًا وتاريخًا.

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