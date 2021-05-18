البابا تواضروس يشيد بمبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة

أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بتقديم خمسمائة مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التي جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار، في لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يمرون بها.



وأشارت الكنيسة في بيان لها قائلة “إن هذه المبادرة تؤكد بوضوح على دور مصر التاريخي الذي قامت به وما زالت في دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب".

500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.