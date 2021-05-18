5 سنوات لصنايعي سيراميك تسبب في عاهة لعاطل بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود سالم، صنايعي سيراميك بالسجن 5 سنوات بعد اتهامه بالتعدي بسلاح أبيض علي عاطل بسبب خلافات بينهما والتسبب له بعاهة مستديمة اثر استئصال جزء من الطحال.

ترجع احداث القضية رقم 26157 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة بمشاجرة وإصابة المجني عليه ونقله الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم ال.خ.ف، صنايعي سيراميك، وبين المجني عليه م.ع، عاطل وعقب تواجد المجني علية أسفل العقار محل سكنه قام المتهم وبحوزته سلاح أبيض "سونكي" بالتعدي عليه وطعنه طعنة نافذة وفر هاربا.

على الفور تم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات وتبين أن الإصابة تسببت في استئصال جزء من الطحال للمجني عليه وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة عامين للمتهم، لاتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لعامل، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي، ومحمد فوزي محمود، وسكرتير الجنايات كرولس الراوي.

ترجع أحداث القضية رقم 9472 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من مأمور القسم يفيد بمشاجرة وقيام المتهم بإصابة المجني علية بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي بأنه حال تواجد المجني عليه، ع.ج.ع، عامل، بأحد مواقف السيارات للعمل علي غسيل السيارات قام المتهم ه.خ.ع، عاطل بفرض الاتاوة والحصول علي مبلغ مالي مقابل ترك المجني علية العمل في الموقف وعندما رفض تعدي المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض كتر وتسبب في عاهة مستديمة في عينه اليسري وتحرر محضر بالواقعة ويعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي، ومحمد فوزي محمود، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.