السعودية تغلق 1223 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن إغلاق 13 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 13 حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 1223 مسجدًا.

وقالت الوزارة، في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 13 مسجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".

وأشارت إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 101 يوم بلغ 1223 مسجدًا، تم فتح 1201 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.

إصابات كورونا في السعودية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 1.047 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 435 ألفًا و270 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 847 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 419 ألفا و761 حالة.

كما سجَّلت السعودية 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 7.188 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 8.078 حالة، من بينها 1.384 حالة حرجة.

ووفقًا لبيان "الصحة السعودية"، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، 11.869.813 جرعة.

منحنى الإصابات في ثبات

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: "نلاحظ أن منحنى الحالات المؤكدة في المملكة يمر بمرحلة ثبات"، مشيرًا إلى أن اتجاه المنحنى الوبائي إلى النزول في المملكة مقترن بمواصلة الإقبال على أخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح المتحدث باسم "الصحة السعودية"، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أمس، أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغ 11.527.100 جرعة، لافتًا إلى أن الإقبال على أخذ اللقاح متميز ويدل على وعي المجتمع.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المختبرات المرخصة لإصدار شهادات لأغراض السفر معلنة على موقع هيئة الصحة العامة (وقاية).