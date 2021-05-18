الثلاثاء 18 مايو 2021
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سياسي

قيادية بـ«مستقبل وطن»: زيارة الرئيس لفرنسا لها تأثير اقتصادي هام

دكتورة زينب نوار
دكتورة زينب نوار

أكدت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، والقيادية بحزب مستقبل وطن، أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وتجارية مهمة جدا. 

وأضافت نوار في تصريح لـ"الدستور"، أن الرئيس السيسي سيعقد خلال الزيارة الحالية لفرنسا، على هامش مشاركته بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان، مجموعة من اللقاءات مع بعض الشركات، لزيادة الاستثمار الأجنبي لمصر، مضيفة أن زيارة الرئيس السيسي سيكون لها تأثير اقتصادي هام جدا على مصر.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إلى أن الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

وحول مساعدة أفريقيا أكدت نوار، أن الرئيس السيسي سبق كل الرؤساء والمجتمع الدولي في مساعدة أفريقيا، لافتة إلى أن مؤتمر قمة العشرين عرض مجموعة من المساعدات والمنح موجه إلى أفقر دول في العالم، وهو ما نادى به الرئيس السيسي، حتى قبل جائحة فيروس كورونا.

وتابعت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي كان له السبق في التعرض لمشاكل الإفقار والفقر فى أفريقيا، ودعم أفريقيا خاصة فى ظل جائحة كورونا هناك العديد من الدول لا تستطيع شراء لقاحات كورونا، حتى يحدث تنمية في أفريقيا.

يذكر أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس، تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.

ويعتزم الرئيس، التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كلمته امام مؤتمر باريس لدعم السودان، التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان لتحقيق الاستقرار والتنمية التى يستحقها الشعب السوداني، داعيًا جميع شركاء السودان لمواصلة دعم ومساندة الجهود السودانية".

العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية وتجارية مهمة جدا الرئيس السيسي مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان لزيادة الاستثمار الأجنبي لمصر زيارة سيكون لها تأثير اقتصادي هام

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