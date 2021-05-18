استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي للبيرة في الضفة الغربية، حيث تندلع مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية شهدت استخدام الرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن أحد الفلسطينيين استشهد متأثرا بإصابته عند المدخل الشمالي للبيرة برصاص الجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد شهداء المواجهات في الضفة الغربية إلى 24 فلسطينيا منذ تصاعد المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

من جانبها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن أن اثنين من جنوده أصيبا في منطقة البيرة، حيث تعرضت قوة عسكرية كانت بالقرب من المنطقة إلى إطلاق نار.

وأوضح بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "القوة وجنودا آخرين ردوا بإطلاق نار نحو مصادر النيران"، بالإضافة إلى التعامل مع إطلاق النار نحو مقر قيادة فرقة يهودا والسامرة بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بإصابة 16 مقدسيا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضح بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 3 إصابات تم نقلها إلى المشافي، فيما عولجت 6 إصابات في باب العامود ميدانياً، وتعددت الإصابات بالمطاط وقنابل الصوت واختناق بالغاز.

وفي السياق، أصيب طفل بكسور متوسطة جراء دهسه من قبل مستوطنين في قرية خربة زكريا جنوب بيت لحم، حيث أفاد مصدر أمني بأن مستوطنين دهسوا طفلا جنوب بيت لحم، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، أصيب خمسة فلسطينيين مقدسيين على الأقل، واعتقل 8 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة انطلقت قرب باب العامود بالقدس المحتلة، تنديدا بالعدوان الوحشي على شعبنا.

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس- في بيان- بأن الاحتلال هاجم بشكل وحشي المتظاهرين المتواجدين قرب باب العامود، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بالمياه العادمة ما تسبب بإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة واختناق، موضحا أن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المشاركين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة القريبة من باب العامود، كما تم اعتقال عدد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم في سوق خان الزيت وفي طريق باب الواد من البلدة القديمة.

كما قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مئات المواطنين المتظاهرين قرب حاجز "بيت إيل"، حيث أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وعشرات قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين والصحفيين وطواقم الإسعاف وكل من تواجد في المنطقة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.