الخميس.. سمية الخشاب تكشف أسرار شخصية «حلاوتهم» عبر «نجوم إف إم»

تحل الفنانة سمية الخشاب، بعد غد الخميس، ضيفة علي البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة إنجي علي، في الساعة الثامنة مساءً، لتتحدث عن شخصية "حلاوتهم" التي قدمتها في مسلسل "موسى" ولاقت إعجاب الجمهور.

وتكشف "الخشاب"، عن كواليس المسلسل وتعاونها الفني مع الفنان محمد رمضان، وأهم المواقف التي حدثت بينهما أثناء فترة التصوير، كمان تعلق علي الجدل الذي أثير حول مشاركة أحمد سعد كضيف شرف المسلسل، وكيف حدث الأمر، وتعلن خلال الحلقة عن خطواتها الفنية المقبلة.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة إنجي علي، علي راديو "نجوم إف إم" الساعة الثامنة مساءً.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت جدلا كبيرا بشخصية حلاوتهم التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل موسى للنجم محمد رمضان، خاصة بعد أن اطلق عليها رمضان لقب ملبن مصر كما أثاروا الجدل بمشهد ظهور الفنان إسماعيل ياسين وكذلك بمشهد زواجهما ضمن أحداث المسلسل والذي شهد حضور المطرب أحمد سعد.

وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" أمام النجم محمد رمضان، خلال الموسم الرمضاني الماضي وشاركهم البطولة كلا من، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، فيما تدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى وخاصة فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

وشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الفنانين والأعمال الفنية المختلفة من بينها مسلسل اللي مالوش كبير ومسلسل الاختيار الجزء الثاني ومسلسل لعبة نيوتن ومسلسل نسل الأغراب ومسلسل الطاووس ومسلسل ضل راجل ومسلسل كوفيد 25 ومسلسل أحسن أب وعدد كثير من الأعمال الدرامية.