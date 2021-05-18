الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشروع يضم 20 عمارة

رئيس الوزراء يتفقد «إسكان شطا 2» خلال زيارته دمياط

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بدمياط

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته بمحافظة دمياط، الثلاثاء، بتفقد مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا ٢، ويرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء المشروع، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع في مشروعات الإسكان، والتي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط إلى أن المشروع يضم ٢٠ عمارة؛ عبارة عن  دور أرضي و٤ أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وتحتوي كل عمارة على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية، من بينها ١٣ عمارة إسكان اجتماعي و٧ عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع ٣٢٠ وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.


خلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء الموقع، قدم محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، بوزارة الإسكان، الذى يتولى الاشراف على التنفيذ، شرحا أوضح خلاله أن إنشاء المجزر المتكامل يستهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد، والحفاظ على صحة المواطن، وذلك من خلال توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن موقع المشروع يتميز بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد، فضلا عن أنه يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ لخدمة محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، لأنه يسهم في توفير نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل.


وأشار إلى أن موقع المشروع يتميز بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد، فضلاً عن أنه يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ لخدمة محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، لأنه يسهم في توفير نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل.

دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض مجلس الوزراء مصطفى مدبولى

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