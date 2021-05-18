المؤبد لسائق خطف طالبة وهتك عرضها لرفض أهلها الزواج منه بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد شعيب، سائق بالسجن المؤبد بعد اتهامه بخطف وهتك عرض طالبة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي، والسيد عباس السيد، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.



ترجع احداث القضية رقم 1845 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم ببلاغ من والد المجني عليه يفيد باختفائها من قبل المتهم بعد استدراجها إلى محل سكن والدته بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، قيام المتهم م.س.س، سائق سيارة توناية، بالتعرف على المجني عليها ح.ح.ص، طالبة، منذ فترة قصيرة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وأقام معها علاقة عاطفية وتقدم الى والدتها من أجل خطبتها ولكن والده المجني عليها رفضت طلبه وذلك لأنه قد سبق له الزواج من أخرى ولديه أطفال من الزيجة السابقة.



وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالاتصال المجني عليها وطلب لقائها مستغلا حداثة سنها وتأثيره عليها ووجودها في مسكن جدتها واتفق معها علي أن يكون الميعاد مساءا وذهب إليها واستدرجها إلى منزل والدته بمنطقة 6 أكتوبر وأدخلها غرفة النوم وحسر ملابسه وقام بهتك عرضها وكرر ذلك مرة أخرى إلى أنه فوجئ بأهلية المجني عليها أسفل العقار.

وعلى الفور حضرت قوات الشرطة وتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض موظفه بدار مسنين، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.



ترجع احداث القضية رقم 26856 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام نجل زوجها بهتك عرضها بالقوة داخل محل سكنهم بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة بأنه حال تواجد المجني عليها ش.ج.ح، 28 سنة، موظف بدار مسنين، بمحل سكنها كونها زوجة والد المتهم ج.ف.م، عامل، ومقيم بذات السكن فوجئت بدولف المتهم إلى غرفة نومها وقام بهتك عرضها بأن تحسس عنها ملابسها بتحسس أماكن العفة من جسدها حال استخدامه سلاح أبيض مطوة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.