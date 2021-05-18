نقابة الأطباء ترحب بقرار دعم فلسطين

أصدرت النقابة العامة للأطباء، بياناً، أشادت فيه بسرعة تحرك مصر وبأقصى سرعة لمساندة القضية الفلسطينية.

ورحبت نقابة أطباء مصر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، بقراره الأخير الذي صدر اليوم بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



كما أشادت بتوجيهات الرئيس السابقة بفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.