مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية: تشكيل هيئة موحدة للمتاحف حلم أسعى لتحقيقه

في اليوم العالمي للمتاحف

أكد الدكتور علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أن لديه حلم خاص بالمتاحف يتمنى تحقيقه، وهو أن يكون هناك هيئة موحدة للمتاحف، بعنوان «هيئة المتاحف المصرية»، والتي تدرس علوم المتاحف بشكل متخصص وتنفذها من خلال تجارب وخبرات، وتندرج تحتها جميع المتاحف في مصر.

وقال إن تجربة المتحف الافتراضي خلال جائحة كورونا عن طريق التواصل المجتمعي، كان لها مردود إيجابي، حيث استفاد منها الكثير من الجمهور، مؤكدًا أن المتاحف الافتراضية موجودة بالعالم منذ فترة، لكن زادت مع جائحة كورونا وفترة الإغلاق التي شملت جميع دول العالم.

جاء ذلك على هامش اليوم العالمي للمتاحف، حيث نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، عبر زووم ندوة بعنوان: "أنواع المتاحف المختلفة، ودورها في التواصل مع المجتمع"، بمشاركة عدد من المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.

وأضاف أن تجربة متحف الفنون الجميلة في التواصل المجتمعي بدأت مع الجائحة، حيث تم انطلاق مبادرة « متحف في بيتك» وهي حلقات متسلسلة على مدار 5 شهور شملت 50 حلقة، تضمنت أهم المقتنيات الموجودة بالمتحف، بتصوير محترف، فضلًا عن تاريخ المتحف، واهم المعارض التي تمت فيه، وشرح لكل ما ما يضمه متحف الفنون الجميلة بين جنباته، و وهو ماحقق تفاعل كبير جدا.

وأوضح أنه تم تنفيذ تجربة جديدة بالتعاون مع الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتم تصوير المتحف بأكمله 360 درجة، بكاميرات متخصصة لكي يستطيع المشاهد من خلال شاشة الموبيل أو جهاز الكمبيوتر يكون وكأنه موجود بالمتحف ويستطيع أن يشاهد جميع اجزاء المتحف وتكبير كل قطعة أو لوحة لمشاهدة تفاصيلها، ولكن ذلك المنتج لم يخرج حتى الأن حيث يتم عمل بعض التجهيزات والموافقات على عرض المنتج للجمهور.

وأكد أنه مع بداية فتح المتاحف مرة أخرى، تم توفير جميع المعروضات للطلاب والأطفال مجانا، كما يتم عمل أيام مجانية لجذب الجمهور للتعرف على مقتنيات المعرض، وتاريخ تلك المعروضات.

وأشار إلى مبادرة متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية اليوم، لتجميع مجموعة مختلفة من المتاحف من عدة جهات، لعرض خبرات كل متحف، هي مبادرة متميزة، حيث أسفر عنها نقل خبرات كثيرة وعرض افكار عديدة بعضها كانت متشابهة وأخرى مختلفة والذي حقق كم من الاستفادة، مع اقتراح لقاءات دورية وبشكل واقعي بعد انتهاء جائحة كورونا.

ولفت إلى أن خلال مناقشات اليوم، تم التعرف على أن جميع المتاحف تتواصل مع المجتمع، ولكن بصورة منفردة، وهو ما يجعلنا نحتاج لمنصة واحدة تجمع جميع المتاحف بأختلافها لتحقيق هدف أكبر.

وكان قد نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "أنواع المتاحف المختلفة، ودورها في التواصل مع المجتمع"، وذلك بمشاركة عدد من المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، لإبراز أنماط وأشكال مختلفة من المتاحف المصرية المتنوعة.

وبدات الندوة بمحاضرة للدكتور مروة القاضي ا.د في حضارة مصر اليونانية الرومانية و رئيس قسم الارشاد السياحي بكلية السياحة و الفنادق جامعة الاسكندرية، وشاركت في المحاضرة كل من متحف قصر البارون، متحف المجوهرات، متحف المركبات الملكية،متحف إيمحوتب بسقارة، متحف ملوي،متحف السادات، متحف المخطوطات، متحف الفنون الجميلة.