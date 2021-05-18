الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي لـ1 يونيو

محاكمة
محاكمة

أجّلت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة (طوارئ)، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، محاكمة المتهمين فى قضية تأسيس "تنظيم أجناد مصر الإرهابية"، لتورطهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش في مدن القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات- لجلسة 1 يونيو المقبل؛ لإحضار المتهمين المحبوسين، وأمرت المحكمة بتغريم المتسبب في عدم إحضارهم مبلغ 500 جنيه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أعضاء تنظيم جند الله فى أرض الكنانة الإرهابي، والمتهمين بتكوين تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والجيش بمحافظتى دمياط وجنوب سيناء، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت أوراق القضية عن أن أعضاء التنظيم المقبوض هم كل من: أحمد عبدالسميع صبحى ومحمد أحمد فؤاد ومحمد رضا محمد ومحمد جمال على ومحمد جمعان سليمان ومحمود أحمد رجب ومصطفى صلاح الدين مصطفى ومدحت على عبدالحميد وحسين محمود خليفة وياسر حسن حسن ويوسف أبواليمين عبدالرحمن، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات تأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المتهمين كونوا خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر جهادية تكفيرية، لاستهداف قوات الأمن والجيش بمحافظتى دمياط وسيناء، وكشفت التحريات عن تلقى أعضاء التنظيم تمويلات خارجية لشراء الأسلحة والمفرقعات، وأن المتهم ياسر حسن غنيمة قام بإعداد جهاز يستخدم فى تصنيع وتركيب المفرقعات التى يتم تفجيرها عن بُعد باستخدام التليفونات المحمولة بتكليف من مسئول التنظيم مدحت على، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية فى منزل المتهم يوسف أبواليمين للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى محافظات مدن القناة.

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