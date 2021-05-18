بعد الاختيار.. أحمد شاكر ينتظر تصوير «بالحب هنعدي» ويستعد لفيلم بمواصفات عالمية

عبر الفنان أحمد شاكر عبداللطيف عن سعادته بالنجاح الذي حققه من خلال دوره في مسلسل الاختيار الجزء الثاني والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي حيث قدم شخصية الضابط الخائن محمد عويس المساعد في قتل الضابط الشريف والشهيد محمد مبروك، مشيرا إلى أن المشاركة في العمل فخر لأي فنان حتى لو بمشهد واحد.

وقال أحمد شاكر عبداللطيف لـ"الدستور"؛ إنه ينتظر خلال الفترة المقبلة إعادة البدء في تصوير مسلسل بالحب هنعدي، مشيرا إلى أنه في مرحلة الإعداد وظل فترة يتم الإعداد له؛ موضحا أنه سعيد بالتواجد في المسلسل بشكل كبير خاصة أنه مع الفنانة سميرة أحمد.

وتابع: "مسلسل بالحب هنعدي هو كتابة الأستاذ يوسف معاطي وهو عمل مهم ورائع وفيه نجوم كثيرة جدا وتوقفه أعتقد أن هناك أولويات للشركة وسط زخم الأعمال التي يتم تقديمها وأتمني أن يخرج للنور".

وفي سياق آخر كشف احمد شاكر عن مشروع سينمائي جديد: "بعمل فيلم سينما هيكون مفاجأة في شكل السينما مع مخرج رائع العمل مختلف تمام وهو مصري مقاييس هوليوودية الاسم لم يتم التحديد حتى الآن الفيلم يتناول شخص مصري مختلف الناس تشعر أنه فيلم أجنبي، وفرحان بالمشاركة دي وكل المصاريف دي، هنفتكر إني نوهت بإن العمل هيعمل حاجة كويسة جدا".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، ومحمد يوركا وغادة طلعت واسلام جمال وأحمد علي و احمد رفعت وعدد من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

مسلسل "الاختيار 2" كان يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.