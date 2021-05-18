الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رسالة فلسطينية تطالب بإلزام إسرائيل باحترام وحماية المدنيين

وزير الخارجية الفلسطينى
وزير الخارجية الفلسطينى

وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، رسائل متطابقة، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لوزراء خارجية الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وضعهم فيها في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكشف المالكي للوزراء الجرائم التي تركبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وفي قطاع غزة خاصة، واعدامها للمدنيين مستهدفة عمدا، النساء والاطفال، وتدميرها المنازل، والمدارس والشوارع والاحياء السكنية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما حث المالكى نظراءه على اتخاذ تدابير جدية وغير مسبوقة ضد سياسيات وجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بموجب مسؤوليات الدول كطرف ثالث في النزاع، أهمها، العمل على ضمان حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كاملة، ولا سيما في سياق الاعتداءات العسكرية التي تشنها السلطة القائمة بالاحتلال على السكان المحميين الواقعين تحت احتلالها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ضمان احترام سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومساءلتها عن جرائمها، عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على استمرارية هذه الانتهاكات، بما في ذلك توفير  بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم، بالإضافة الى ضرورة عدم استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وشدد المالكي على أهمية امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي من خلال حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض المحتلة لدولة فلسطين باعتبارها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي.

وأشار المالكى إلى ضرورة اتخاذ الدول الأطراف السامية المتعاقدة، تدابير فعالة لمكافحة إرهاب المستوطنين، بما في ذلك ضمان المساءلة الكاملة على جميع الانتهاكات، التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة، وفي ضوء الإفلات من العقاب الذي يمنح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولجماعات المستوطنين الإرهابية عن انتهاكاتهم وهجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة.

 ولفت إلى ضرورة ضمان احترام سيادة القانون والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والحفاظ وتشجيع الدور والجهود المحورية  التي يلعبها ويرعاها المجتمع الدولي، والتي تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي طال أمده.

وزير الخارجية الفلسطيني رسائل جنيف الدول السامية وزراء الخارجية

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