مدبولي يتفقد مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضارية بدمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط، مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، الذي يأتي تنفيذه تزامنا مع الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالقضاء على تلك المناطق وتسكين أهالي هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المشروع الذي يُعد إحدى ثمار التعاون الجاد بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، حيث أشار المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إلى أن المنطقة تضم ١٢ عمارة بإجمالي ٢٢٠ وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تُعد آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز، وتتمتع بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بكافة المرافق، منوها في الوقت نفسه إلى أن المخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء، ومرافقوه بتفقد سوق النيل الحضارية بمدينة رأس البر، الذي يُعد من أهم المشروعات بخطة التنسيق الحضاري التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضحت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، أن السوق تضم ٥ باكيات بإجمالي ١٩٢ وحدة، بجانب الجزء الإداري والأمني، والممشى الموازي لنهر النيل بطول ٤٠٠ م بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٠ مليون جنيه، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق الحضارية برأس البر تعد نقلة نوعية مهمة لشارع النيل والمدينة بأكملها؛ نظرًا لما شهده هذا الممشى السياحي من تعديات، وانتشار الباعة الجائلين به، خلال الفترات الماضية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا ٢، ويرافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء المشروعات السكنية الأخرى، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة بالتوسع في مشروعات الإسكان، والتي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن المشروع يضم ٢٠ عمارة؛ عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وتحتوي كل عمارة على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية، من بينها ١٣ عمارة إسكان اجتماعي و٧ عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع ٣٢٠ وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.