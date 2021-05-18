برلمانية: تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يعكس مساندة مصر للشعب الفلسطيني

أشادت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بالمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تقديم مصر بمبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، أثر عمليات القصف المُؤسفة التي شنها الكيان الصهيوني المُحتل مُؤخرًا.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، في بيان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم 500 مليون دولار لإعمار غزة يعكس موقف مصر الثابت والراسخ نحو مساندة الشعب الفلسطيني بالرغم من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها دول العالم في الوقت الراهن، مُؤكدة أن إطلاق الرئيس لمثل تلك المبادرة يثبت أن مصر دائمًا وأبدًا تعد نموذجًا يحتذى به في العطاء والوقوف بجانب الدول الأشقاء في أصعب الأوقات.

كما أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضي الفلسطينية، يأتي بناءً على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967.

الرئيس السيسي يعلن تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.