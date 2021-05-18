مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة

أهداه كتالوج متحف الآثار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وذلك في إطار عدد من الزيارات التي أجراها بالإسكندرية.



وأعرب الفقي عن سعادته لاستقبال كوهين في زيارته الثانية لمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يؤمن بالدبلوماسية الشعبية، وهو على معرفة ودراية كبيرة بالمجتمع المصري، ويحاول أن يرى أكثر وأكثر من أبناء الشعب المصري.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وتطرق إلى العديد من القضايا الهامة، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها في تسوية الوضع الحالي في غزة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للمؤسسات الثقافية. وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تستمر في فتح أبوابها للطلاب والباحثين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، إيمانًا منها بأهمية دعم الطلاب والباحثين واستمرار تقديم الخدمات التعليمية لهم.



من جانبه، أكد جوناثان كوهين حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة والجهات الأمريكية المختلفة في المستقبل القريب، خاصة في المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عقد اتفاقيات تعاون وبرامج تعليمية بين عدد من الجامعات المصرية والأمريكية.



في ختام الزيارة أهدى مصطفى الفقي سفير أمريكا بالقاهرة والوفد المرافق له عدد من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتالوج "متحف الآثار".