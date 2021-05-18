الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهداه كتالوج متحف الآثار

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الأمريكي

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وذلك في إطار عدد من الزيارات التي أجراها بالإسكندرية. 
 

وأعرب الفقي عن سعادته لاستقبال كوهين في زيارته الثانية لمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يؤمن بالدبلوماسية الشعبية، وهو على معرفة ودراية كبيرة بالمجتمع المصري، ويحاول أن يرى أكثر وأكثر من أبناء الشعب المصري. 

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وتطرق إلى العديد من القضايا الهامة، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها في تسوية الوضع الحالي في غزة. 

وتطرق اللقاء إلى أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للمؤسسات الثقافية. وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية تستمر في فتح أبوابها للطلاب والباحثين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، إيمانًا منها بأهمية دعم الطلاب والباحثين واستمرار تقديم الخدمات التعليمية لهم.
 

من جانبه، أكد جوناثان كوهين حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة والجهات الأمريكية المختلفة في المستقبل القريب، خاصة في المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عقد اتفاقيات تعاون وبرامج تعليمية بين عدد من الجامعات المصرية والأمريكية. 
 

في ختام الزيارة أهدى مصطفى الفقي سفير أمريكا بالقاهرة والوفد المرافق له عدد من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتالوج "متحف الآثار".

مكتبة الاسكندرية السفير الأمريكي جولات محافظة الاسكندرية متحف الآثار

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

إدراج محمد بديع ومحمود غزلان و15 إخوانيًا على قوام الإرهاب

إنقاذ 13 صيادًا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر

مديرة صندوق النقد لـ السيسي: التجربة المصرية قصة نجاح ونموذج يحتذى به

«فخر العرب الحقيقى».. السيسى يتصدر تريندات «تويتر» بعد مبادرة إعمار غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)

جهود مصرية وغارات مستمرة.. ماذا حدث في غزة خلال 24 ساعة؟