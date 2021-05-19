الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

مصر والسودان

بعد دعم السيسي للسودان فى قمة باريس.. كيف تساند مصر جارتها الجنوبية

مساعدات مصرية الي
مساعدات مصرية الي السودان

كشفت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر دعم السودان لدعم العملية الانتقالية وإنعاش الاقتصاد السوداني المضطرب ما تقدمه مصر للسودان من دعم في مجالات كثيرة صحية وتعليمية وسياسية.

 

الدستور تعرض في السطور التالية مساندات مصر للسودان في المجالات المختلفة.

ساهمت مصر في رفع العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي في كارثة السيول التي تعرضت لها السودان، وتسببت في مصرع 36 شخصًا، وتدمير عشرات القرى وتشريد آلاف الأسر، بأن يتم تقديم الدعم من خلال كميات من المواد الغذائية والأدوية.

وفي شهر سبتمبر الماضي تم إعلان فتح جسر جوي بين مصر ودولة السودان الشقيقة لمساندتها في مواجهة الاضرار التي لحقت بها نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وتم إرسال طائرات محملة بأطنان جديدة من المساعدات من مواد غذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار.

وفي شهر أكتوبر من العام الجاري وصلت حزمة جديدة من مساعدات مصر للسودان، وكانت عبارة عن خطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني وقطع الغيار اللازمة لها ومعدات توليد الكهرباء، لتوفير الخبز ذات الجودة العالية بأعداد كبيرة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية لشعب السودان الشقيق، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا من السيول والفيضانات.

وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ارتفاعًا ووصل إلى 674.5 مليون دولار عام 2019 مقارنة بنحو 610.9 ملايين دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4 ٪، الأمر الذي يمثل تطورًا إيجابيًّا وملموسًا على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، ورغم ذلك يُعد حجم التبادل التجاري بين البلدين منخفضًا مقارنة بعام 2017 بمقدار 113.9 مليون دولار.
وفي ذروة الموجة الأولى لفيروس كورونا في مايو الماضي، وزيادة الأعداد المصابة في مصر، لم تنس جيرانها وأرسلت مصر 4 طائرات عسكرية تحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وشملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة كورونا.

وفي ديسمبر الماضي، أرسلت مصر شحنة من الأدوية، للمساعدة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، كما قدمت مصر 10 منح للأطباء السودانيين للزمالة في الجامعات المصرية، كما أرسلت في سبتمبر مساعدات طبية لجنوب السودان، عبارة عن مستلزمات طبية لمكافحة جائحة كورونا، وتشمل بدل واقية، وقفازات معقمة، بالإضافة إلى أقنعة ونظارات وأحذية واقية، وذلك في إطار تضامن مصر مع أشقائها في جنوب السودان لمواجهة الأزمة.

مصر السودان السيسي دعم مصر قمة باريس

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