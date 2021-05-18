باحث: الاستثمار في المجال الزراعي بوابة التعاون الأولى بين مصر والسودان

قال مصطفي عبد اللاه محمد، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشاركة مصر في مؤتمر دعم السودان والمقام حالياً بباريس، تعد سبباً في توسيع افاق التعاون بين السودان الشقيق وبقية دول العالم في عدد من المجالات التنموية وعلي رأسها مجال الزراعة والرعي.

وأكد في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تعتبر مصر واحدة من اقوي المرشحين الإقليميين والدوليين للدخول في هذا الملف الاستثماري الهام للاقتصاد السوداني، فالسودان واحدة من اكبر البلدان الافريقية امتلاكا للأراضي القابلة للاستخدام الزراعي والرعوي، حيث قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو FAO " في عام 2016، ان جملة المساحات الزراعية في هذا البلد الافريقي الواعد قد تتجاوز 87 مليون هكتار، وهو ما يساوي 47% من جملة مساحة السودان.

وأضاف الباحث أنه تتميز أراضي السودان بالتنوع الكبير في تربتها ومناخها، وهو ما يسهل عليها زراعة العشرات من أنواع المحاصيل المختلفة خلال العام الواحد، فالمناطق الشمالية من البلاد تميز بتربتها الرملية أو الصحراوية وهو ما يسهل عملية إنتاج محاصيل المناخات الجافة كالسمسم والكركادية، كما تسهل تلك البيئة تربية الإبل والماعز والأغنام التي تحتاج إلى المناخ الجاف والحرارة، فيما تتميز مناطق الجنوب بتربتها الخصبة وجوها الرطب والمطير، وهو ما يساعد علي انتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والحبوب والذرة.

وأشار "عبداللاه" إلى أنه يربط بين دولتي مصر والسودان الشقيقتين تعاون قديم ووثيق الصلة في الملف التنموي الزراعي، ويعود هذا التعاون لعام 1867م حينما اقامت الحكومة المصرية مشروع دلتا طوكر الزراعي بشرق السودان لإنتاج محصول القطن، ويعتبر هذا المشروع من أكثر المشروعات الزراعية نجاحا بالسودان حتى يومنا هذا، نظرا لاعتماده على الزراعة العضوية التي تجد قابلية للتصدير بالأسواق الخارجية، كما يتميز المشروع بقربه من موانئ بورت سودان، وهو ما يسهل شحن منتجات دلتا طوكر الزراعية الي العالم الخارجي عن طريق السفن.

وأكد أنه كما ارتبط التاريخ المشترك بين البلدين بمجموعة أخرى من المشروعات الزراعية على رأسها مشروع الجزيرة الزراعي الذي بدء انشائه في عام 1911م وأخذ يتوسع مع مرور الوقت حتي اعتبر خلال النصف الثاني من القرن العشرين أكبر مزرعة في العالم، حيث فاقت مساحته الاجمالية في حينها 2.2 مليون فدان، كما تشارك البلدين في إقامة مشروع دلتا القاش بالجنوب الشرقي للبلاد والذي اعتبر وقت انشاءه أكثر المشروعات الزراعية تقدماً حيث اعتمد علي تكنولوجيا الري المنظم وهو ما أمكن من زراعة مجموعة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والحبوب، بالإضافة الي ذلك فلقد تشارك البلدين في إقامة مشروع حلفا الجديد في جنوب البلاد خلال عام 1958م، ولايزال هذا المشروع يحقق العديد من النجاحات للاقتصاد السوداني نظراً للجودة العالية التي تتميز بها انتاجيته.

وأشار إلى اعتماد مصر حالياً على السودان الشقيق في توفير جزء من احتياجاتها من لحوم الماشية الحية والمذبوحة بالإضافة إلى جزء من احتياجاتها من المنتجات الزراعية كالسمسم والصمغ العربي والقمح، ولفت إلى التقارير الرسمية المصرية التي سجلت ان القيمة الإجمالية للواردات الزراعية والحيوانية من السودان الشقيق تقارب سنوياً علي 204 مليون دولا سنوياً، لكن تلك القيمة يمكن ان تتضاعف خلال السنوات القادمة في حال اعتمدت الدولة المصرية علي الأرضي السودانية في توفير احتياجاتها من محاصيل الحبوب الاستراتيجية خاصة محصول القمح.

واختتم تصريحاته بأن مصر تنفق سنوياً علي استيراد محصول القمح الاستراتيجي وحده قرابة 3 مليارات دولار سنوياً، كما يمكن تزداد قيمة الواردات المصرية من السودان بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً في حال اعتمدت مصر بشكل شبه كامل علي المراعي السودانية في توفير حاجاتها من اللحوم الحية والمذبوحة.