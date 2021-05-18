الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: مبادرة إعمار غزة تعد مواصلة للدعم المصري للشعب الفلسطيني

النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة يأتي في إطار مواصلة الدعم المصري المعنوي والمادي والإنساني والأخلاقي للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن حلقات متوالية من دعم مصر لأبناء الشعب الفلسطيني ومواجهة ما تتعرض له غزة من تدمير ممنهج لبنيتها الأساسية.

وأضاف «كمال»، إن مصر متفردة بدورها الريادي الذى اعتادت ممارسته فى مختلف القضايا المحورية العربية والإقليمية، فبالأمس القريب لعبت الدور الرئيسي فى رأب الصدع بليبيا كما كانت الداعم الأول للشعب اللبناني في أزمته الإنسانية والسياسية والتي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن مصر ستظل قلب العروبة النابض والداعم المستمر للشعب الفلسطيني في كفاحه ونضاله من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها له حقائق التاريخ ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحركات والجهود المصرية سواء بشأن وقف إطلاق النار أو بإطلاق مبادرة إعادة اعمار قطاع غزة تؤكد دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتطبيق القرارات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية وضرورة تحقيق حياة كريمة للشعب الشقيق، داعيًا جميع الدول العربية للمشاركة الجادة في المبادرة المصرية لنصرة الشعب الفلسطينيين.

الرئيس السيسي: 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة 

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.


جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار قطاع غزة دعم الشعب الفلسطينى

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