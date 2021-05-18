الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انضمام 5 محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

أكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن السنة المالية الجديدة 2021/2022 ستشهد انضمام 5 محافظات جدد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تنضم محافظتي الأقصر والإسماعيلية خلال الشهور الأولى ببداية العام المالي، على أن تنضم محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس قبل نهاية العام المالي.

واستعرض المهندس حسام صادق اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اختصاصات الهيئة، موضحا أنها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء ومسئوليتها هي إدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الشامل وما يتضمنه من شراء الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وتقديمها، وبالتالي دور الهيئة هو ضمان استمرار التمويل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة.

وأوضح صادق أن القانون نص على أن يتم تطبيق المنظومة عبر 5 مراحل على مدار 15 عام بدءً من أول يوليو 2018، ثم صدرت توجيهات رئاسية بالانتهاء من تطبيقات المنظومة بالكامل خلال 10 سنوات فقط، لافتا إلى أن المرحلة الأولى بدأت فى نوفمبر 2019، وتضم محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، ومدتها 3 سنوات، لافتا إلى أنه تم تطبيق المنظومة بالكامل بمحافظة بورسعيد وتعمل حاليا بنسبة 100%.

التأمين الصحي الشامل اختصاصات الهيئة السنة المالية الجديدة نهاية العام المالي الخدمات الصحية للمواطنين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

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