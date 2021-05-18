نقابة الإعلاميين: مبادرة إعمار غزة تؤكد موقف مصر المستمر لدعم القضية الفلسطينية

ثمن مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



واكد نقيب الإعلاميين إن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينيين من فتح معبر رفح و استقبال المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين، وتقديم إجراءات العلاج اللازم لهم.

- جهد مصري مستمر لدعم القضية الفلسطينية



وأشار "سعدة" إلى أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.

- مبادرة رئاسية لإعادة إعمار غزة

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد، ظهر اليوم، بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.