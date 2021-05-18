«الزراعة» تطالب بعدم زراعة أي مساحات أرز مخالفة

طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من المزارعين عدم زراعة أي مساحات من الأرز بالمخالفة، حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع إزالتها، موضحة أن ذلك يأتي تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات الأرز المنزرعة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.



وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة أنه يتم التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري في تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق بين الوزارتين بتحديد المساحة والمحافظات المسموح بالزراعة فيها في شمال الدلتا.