الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعيين» تشكر السيسي على مبادرة دعم فلسطين

السيسي
السيسي

شكرت نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته الكريمة التي تعبر عن إيمانه القومي بعروبته ونجدته كمصري لكل عربي يتعرض لظلم أو عدوان.

وقال الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، في بيان اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحرك فورا سياسيا في فرنسا ويعلن أن مصر ترفض العدوان على غزة ويعلن تقديم 500 مليون جنيه كمبادرة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ولم تكن اتفاقية السلام مع إسرائيل عائقا أمام دعم فلسطين بل حافزا لمصر العروبة أن تستكمل رسالتها القومية والعربية لمساندة العرب في كل مكان.

وأكد أنه قد عبر الرئيس بموقفه في فرنسا عن موقف المصريين أمام العالم كله، وأن مصر لن تسمح لإسرائيل بإبادة الفلسطينين ومستشفياتها مفتوحة للعلاج.

نقابة الزراعين تقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة أجل حماية الشعب

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