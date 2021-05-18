الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يغادر لقبرص لعقد محادثات ثلاثية مع وزيرى دفاع قبرص واليونان

وزير الدفاع
وزير الدفاع

غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكرى، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان فى العديد من المجالات .

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