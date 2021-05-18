الخميس.. اجتماع طارئ لـ«المحامين العرب» تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تعقد الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اجتماعًا طارئًا موسعًا، بعد غد الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، عبر تقنية "زووم" انطلاقا من مقر الاتحاد بجاردن سيتي، من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني وبحث سبل مواجهة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيدعى للاجتماع النقباء والأمناء العامين المساعدين والأعضاء المنضمين والجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية وسفير دولة فلسطين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والهيئات ذات الصلة.

وسبق أن أكد ناصر الكريوين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان آثم وضربات شرسة يحتاج لتدخل عاجل.

وأشار في بيان له، إلى أن الهجمات الغاشمة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية مخلفة وراءها عشرات الشهداء ومئات الجرحى منذ بدء حملتها الشرسة على قطاع غزة وسط صمت مقيت من القوى الدولية يجب ألا يمرّ دون محاسبة.

وشدد المحامين العرب، على ضرورة تقديم قادة ومسئولي القوة القائمة بالاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة القتل العمد والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني؛ وذلك استناداً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يقضي بمعاقبة كل من يرتكب جرائم إبادة أو حرب ضد الإنسانية.

كما أكد اتحاد المحامين العرب أن دعوة مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية قد أصبحت ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، ونصرة قضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وصولاً لصدور قرار ملزم من قبل الأمم المتحدة يقضي بوقف كافة أشكال الأعمال العدائية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

واختتم: أمام ما تخلفه تلك الغارات الآثمة على قطاع غزة من شهداء وجرحى يرتفع عددهم بالعشرات كل ساعة نتيجة القصف الوحشي لسلاح طيران القوة القائمة بالاحتلال والضربات الشرسة لمدفعيتها الثقيلة على كل من خان يونس ودير البلح وحي الزيتون، فإن اتحاد المحامين العرب وهو ينادي بحتمية وجود تحرك عربي ودولي عاجل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، ليتوجه بكل الإجلال والإكبار للإرادة الفلسطينية الشجاعة التي تقاوم بكل بسالة وضراوة من أجل قضيتها العادلة في استعادة حقها المشروع وإقامة دولتها المستقلة.