«الصحة العالمية» تكشف تطورات كورونا والوضع الصحي في فلسطين الخميس

يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط بعد غد الخميس، مؤتمراً صحفياً عن بعد، لمناقشة تطورات جائحة فيروس كورونا في الإقليم والتداعيات الصحية للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويسلط المؤتمر الصحفي الضوء على آخر التطورات المتعلقة بـجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الأثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطورات الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديث حول أوضاع جائحة كوفيد-19 في الإقليم.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، والدكتور إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.

وأضافت الوزيرة أن شحنة المساعدات شملت أيضًا كافة أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، مضادات حيوية، مسكنات، أدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية، و"ألبيومين" وكافة أنواع المحاليل.