الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهورى» يثمن مبادرة الرئيس لدعم إعادة إعمار غزة

غزة
غزة

أيد حزب الشعب الجمهوري ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح  السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الأخيرة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية  المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. 

وثمن الحزب القرار الذى اتخذه الرئيس، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية  في مصر، ولن تتوانى في تقديم كل أشكال الدعم لها. 

كما جدد الحزب تأييده للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض لها خلال  الفترة الماضية. 

وأعلن الحزب عن أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى الشقيق. 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. 

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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