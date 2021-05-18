«بلينكن»: تلقينا معلومات بشأن قصف إسرائيل لبرج الجلاء

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي اليوم، أن واشنطن تلقت مزيد من المعلومات بشأن قصف الاحتلال لمبنى يضم مكاتب وكالات عالمية منها أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيسلندي في ريكيافيك: "طلبنا المزيد من المعلومات من إسرائيل بهذا الشأن.. حسبما فهمت تلقينا بعض المعلومات الإضافية عبر قنوات مخابرات، وهذا ليس أمرا يمكنني التعليق عليه".

وأكدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية السبت الماضي، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قد دمر برج “الجلاء” فى مدينة غزة ويوجد به مكاتب إعلامية وصحفية، منها ما يخص الوكالة نفسها وغيرها من وسائل الإعلام.

ووصفت الوكالة القصف الإسرائيلى بأحدث خطوة من الجيش لإسكات التغطية الصحفية من الأراضى فى ظل ما وصفته بمعركته مع حماس.

يذكر أن القصف الإسرائيلى جاء عقب ساعة من إصدار الجيش الإسرائيلى أمرا بإخلاء المبنى الذى يوجد به أيضا مكتب أسوشيتدبرس ومكاتب صحفية أخرى وشقق سكنية.