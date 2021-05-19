دراسة: استنشاق الهواء النقى أحد الأسلحة لمواجهة كورونا

الهواء النقي

"فتح النوافذ لاستنشاق هواء نقي لا يقل أهمية عن غسل اليدين لمدة 20 ثانية وعدم لمس الأنف والفم قبل غسل اليدين كأمور تساعد في الوقاية من فيروس كورنا (كوفيد_19)" تصريحات للخبراء للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا .

وفقًا لبحث صدر في أواخر العام الماضي من قبل المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، يمكن للغرفة جيدة التهوية إزالة 70% من جزيئات الفيروس في الهواء - مما يؤدي إلى نصيحة رسمية بفتح النوافذ بانتظام لمدة 15 دقيقة في وقت واحد، الوقت أو اتركها مفتوحة قليلاً ، باستمرار.

ووفقًا لموقع «الديلي ميل» البريطاني قالت اللجنة المكونة من 39 باحثًا من 14 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، إنه يجب مراقبة جودة الهواء الداخلي لدينا وفقًا لمعايير الطعام والماء للحماية من انتقال الأمراض، كما دعت اللجنة إلى إحداث تحول في جودة الهواء داخل المباني، بما في ذلك منازلنا.

قال الدكتور جوليان تانغ، عالم الفيروسات الإكلينيكي في المركز: "نريد جميعًا أن نكون واثقين من أن الهواء في منازلنا والمباني والمطاعم التي نزورها نظيف، تمامًا كما نضمن أن المياه الخارجة من صنابيرنا آمنة للشرب".

ويدعو الخبراء إلى الموافقة على معايير جودة الهواء الداخلي وتنفيذها من قبل الحكومات وأن يعرض المراقبين جودة الهواء في المباني العامة.

يجادلون بأن هذا لا يمكن أن يساعد فقط في منع الأوبئة في المستقبل، ولكن أيضًا يبطئ انتشار الأمراض الأخرى المحمولة جواً مثل الأنفلونزا ونزلات البرد.

تقول كاثرين نوكس أستاذة الهندسة البيئية للمباني: "هذا مهم بشكل خاص نظرًا لظهور متغيرات "كوفيد _19" الجديدة التي قد تكون أكثر سهولة في النقل: من خلال اتخاذ خطوات لتحسين التهوية الآن، يمكننا محاولة إيقاف موجة جديدة من السيطرة.

انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

في الواقع، يُظهر العلم الآن أن من المرجح أن ينتقل الفيروس التاجي عبر الهواء في قطرات أو جزيئات أصغر تسمى الهباء الجوي ، مقارنةً ، على سبيل المثال ، عبر الأسطح المصابة، عندما تكون في الداخل مع شخص مصاب ، بدون هواء نقي ، يمكن أن تبقى الجزيئات في الهواء لساعات وتتراكم بمرور الوقت، كما إن هناك إجراءات يومية بسيطة يمكننا اعتمادها في المنزل أو في المتاجر والمكاتب - لا سيما فتح نافذة لمدة عشر إلى 15 دقيقة كل ساعتين.

معالجة جودة الهواء النقي في أماكن العمل

يقول الخبراء إنه مع استعداد العديد من المكاتب للعودة إلى الأعمال شبه العادية ، فإن جودة الهواء النقي في أماكن العمل تحتاج أيضًا إلى المعالجة، تتطلب معايير السلامة حاليًا من أصحاب العمل التأكد من وجود "إمدادات كافية" من الهواء النقي للعاملين في الأماكن المغلقة ، ولكن الأمر متروك للشركة لتقرر كيفية توفير ذلك، فنري العديد من الشركات تعلن عن إجراءات التنظيف والتعقيم الخاصة بها - لكن من الأفضل أن تركز على التأكد من أن الهواء نظيف ومنعش.

إذا كان لدى الشركة نظام تهوية ميكانيكي ، فتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، إذا لم يكن الأمر كذلك، ففكر في النوافذ والأبواب التي يمكنك فتحها للسماح بدخول الهواء النقي إلى المبنى وإطلاع موظفيك على ضمان القيام بذلك.