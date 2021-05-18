«الحرية المصري» مشيداً بقرارات الرئيس في قمة باريس: ستظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

أشاد حزب الحرية المصرى بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار المناطق الفلسطينية المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير واعتبر الحزب هذا القرار قراراً وطنياً من الرئيس بالإضافة إلى قرارات سيادته بفتح معبر رفح وفتح مستشفيات سيناء أمام المصابين من أشقائنا الفلسطينيين.



وأكد الحزب أن هذا القرار وما سبقه من دور مصرى على الأرض يؤكد بشده أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.



كما أشاد الحزب بقرار الرئيس لا سيما انه اتخذ هذا القرار أثناء القمة الثلاثية فى باريس بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون وجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن الشقيق مما سيعطي دفعة مؤكدة لعملية إعادة الإعمار التى سنتولاها الشركات الوطنية المصرية.