ضبط عاطل طعن سائق توك توك بعد توصيله لسرقة التوك توك منه بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث، من ضبط عاطل طعن سائق توك توك بعد توصيله لسرقة التوك توك منه وفر هاربا.

كانت البداية عندما تبلغ للقسم من مستشفى النصر بوصول المصاب "محمود م ع" ٢٠ سنة، سائق توك توك، ومقيم بعرب راشد الشرقية حلوان، ومصاب بطعنة نافذة بالظهر بالجانب الأيسر.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب أثناء قيامه بالسير بمنطقة عرب راشد مستقلا توك توك قام أحد الأشخاص بالركوب معه، ومطالبته بالتوصيل لمنطقة بين الشركتين بدائرة القسم، وعقب الوصول إلى تلك المنطقة فوجئ بقيامه بالتعدي عليه مستخدما سكينا وطعنه من الخلف لسرقة التوك توك قيادته.

وتم ضبط المتهم بمعرفة وحدة مباحث القسم، وتبين أنه يدعى "حمادة ر ع"، وشهرته حمادة شيكا، ٢٢ سنة، عاطل، ومقيم بعرب راشد شارع عمر حلوان، وبمواجهته أقر بقيامه بمحاولة سرقة المصاب كرها عنه مستخدما سلاحا أبيض عبارة عن سكين وتم ضبطها بحوزته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحرر المحضر رقم ١١٢٠٨/٢٠٢١ جنح حلوان.

العثور على جثة شاب مجهول

من جانبه، تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية غارقا في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتمكن رجال شرطة المسطحات من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، حيث أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بكشف هوية المتوفى وسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كان قد تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا بالعثور على غريق في مياه نهر النيل بدائرة القسم وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب غريق في العقد الرابع من العمر، ويرتدي بدله وكرافتة وحذاء، كما تبين عدم حمل أي مستندات تدل على هويته أو أوراق ثبوتية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.

من جانبه، كشف مصدر أمني عن أن العثور على الجثة بكامل ملابسها وعدم وجود أي مستندات تشير إلى الهوية يرجّح أن تكون الوفاة جنائية.

وأضاف المصدر أن فريق البحث في انتظار تقرير الطب الشرعي بالتوازي مع جهوده للتوصل لأسرة المتوفى.

