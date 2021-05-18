الخارجية الروسية: موسكو تعمل على إمكانية عقد تنظيم اتصال مباشر بين إسرائيل وفلسطين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تبحث مع فلسطين وإسرائيل وشركاء دوليين آخرين إمكانية عقد اتصال مباشر بين طرفي الصراع في المنطقة.

وقالت المتحدثة الروسيةـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن روسيا تخوض مشاورات حول هذا الموضوع مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط "والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأكدت أن العرض الروسي لتنظيم هذا الاتصال في موسكو لا يزال قائما؛ الأمر الذي أكده الجانب الروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أول أمس الأحد.

وكانت موسكو قد أعربت- مرارا- عن قلقها إزاء تفاقم التوتر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. ويوم الخميس الماضي، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع بناء على حل الدولتين، داعية لمراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط مجمع أنصار، وهدفا في محيط ساحة الكتيبة غرب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، مساء الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 قتيلا منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".