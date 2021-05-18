من «هجمة مرتدة» لـ«الجريمة» لإصابته بكورونا.. أحمد عز: نجم يعمل في صمت

تعافى الفنان أحمد عز خلال الأيام الماضية من فيروس كورونا المستجد الذي لم يعرف أحدا بإصابته إلا بعد أيام طويلة من التعافي ولم يكن هو صاحب الإعلان، فأصبح الفنان أحمد عز صاحب أشغال فنية متواصلة على مدار الفترة الماضية والقادمة، ونرصد أعمال أحمد عز المتواصلة خلال التقرير التالي.

نجاحات أحمد عز

نجح الفنان أحمد عز خلال رمضان الماضي في خطف الأنظار إليه كعادته من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجمة هند صبري والذي تناول ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة المصرية، وحقق العمل مردودا كبيرا كشف الكثير من الحقائق عن ما حدث خلال الفترة الماضية في المنطقة بأكملها وكيف تلاعبت أجهزة مخابرات مختلفة بالمنطقة وتصدي الأجهزة المصرية لها.

وحرص أحمد عز على نجاحه، جعله النجم الوحيد في مصر الذي انتهى من تصوير مسلسله الرمضاني وصور مجموعة كبيرة من مشاهد فيلمه الجديد "الجريمة" مع المخرج الكبير شريف عرفة حتى أصيب بفيروس كورونا واستمر في العزل حتى تعافى تماما.

وكان من المفترض أن يقدم أحد عز مجموعة من عروض مسرحيته الجديدة علاء الدين خلال الأيام الماضية إلا أن إصابته هي ما منعته.

ويعود أحمد عز خلال الأيام القليلة القادمة لتصوير فيلمه الجريمة مرة أخرى بعد توقفه وعقب الانتهاء من التصوير يدخل في تجربته الأخرى من خلال فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وهند صبري وعدد من النجوم.

وفي التصريحات الإعلامية المختلفة لأحمد عز قال إنه لا يتابع ما يكتب ولا ينشر عنه ولا يدخل في أزمات ولا مشاكل مع أحد فقط عمله ما يشغله وهو ما أثبته بالفعل خلال الأيام الماضية.