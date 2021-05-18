الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«صوفية فلسطين»: نجاهد ضد الاحتلال بأرواحنا فى غزة والضفة الغربية

فلسطين
فلسطين

أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية بفلسطين رفضه الكامل للعمليات الإرهابية التى تقوم بها قوات الاحتلال فى أنحاء القدس المحتلة، مطالبًا الأمم المتحدة وجامعة الدول بالتحرك العاجل ضد ما يفعله الكيان الصهيونى الغاصب فى الشعب الفلسطينى الأعزل حيث إنه سقط مئات الشهداء منذ العشر الآواخر لشهر رمضان، وقام الطيران الإسرائيلى بضرب المنازل والمناطق المؤهولة بالسكان ولم يراع حرمة الدماء أو الأيام المباركة التى يفرح فيها المسلمين بالعيد. 

وقال المجلس، على لسان شيخه محمد الرفاعى عضو المجلس بمدينة القدس، إن الطرق الصوفية ومريديها وأتباعها فى فلسطين يجاهدون ضد الاحتلال بأرواحهم فى الضفة والغربية وغزة، ويقفون بقوة ضد الكيان الغاشم الذى يريد اغتصاب الأرض بالقوة وإنهاء أى تواجد فلسطينى فيها:"هذا لن يحدث مهما طال الزمان فوعد الله لنا أن بيت المقدس سيحرر إم أجلاً أو عاجلاً، لذلك ننتظر هذا اليوم الذى ينتصر فيه شعبنا الجسور على عصابات الصهاينة التى جائت من كل حدبً وصوب لاحتلال المكان المبارك الذى تحرسه الملائكة ليل نهار". 

أوضح الرفاعى، فى تصريحات اليوم أن الطرق الصوفية لديها مئات المجاهدين فى فلسطين يجاهدون ضد العدو من أبرزهم كتائب سيدى عزالدين القسام هذا الرجل الصوفى التجانى الذى كان خليفة للطريقة التجانية فى فلسطين ولديها الآف المريدين الذى تعلموا من الجهاد ضد المستعمر والمحتل الصهيونى الغاشم الذى يسعى لاحتلال كل شبر فى فلسطين، لكن الله قادر أن يخيب ظنون هؤلاء المرتزقة وتعود فلسطين إلى شعبها الجسور الذى ضحى أبنائه بحياتهم من أجل أن تعود أرضهم ويحرر الأقصى الأسير من قبضة هؤلاء المجرمين الذى يسعون لإهلاك الحرث.

صوفية فلسطين نجاهد إدانة الإحتلال الإرهاب إسرائيل

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