«لعب عيال قلب بغم».. مصرع 3 أطفال أشعلوا النار في دولاب بالخانكة

لقي 3 أطفال مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث حريق شقة بقرية عرب العيايدة التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة في القليوبية.

وأمرت نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي، ندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث، والتصريح بالدفن والمعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وبيان أسبابه وطلب تحريات المباحث.

- تفاصيل الواقعة

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا باشتعال حريق في إحدى الشقق بقرية عرب العيايدة دائرة المركز، ووفاة 3 أطفال.

وتبين أن حريق شب فى إحدى الشقق بقرية عرب العيايدة، ملك "ك.س" 45 عاما، ربة منزل، ما أسفر عن وفاة الأطفال "ر.س" 7 سنوات، وشقيقتها "ج" 5 سنوات، ونجل خالهما "ي.س" 7 سنوات، أحفاد مالكة الشقة حيث كانوا في زيارة لها.

- لعب بالكبريت السبب

وتبين أن الأطفال كانوا في زيارة لجدتهم صاحبة الشقة، ودخلوا حجرة النوم للعب فأمسكوا بالكبريت وأشعلوا النيران بغرض اللعب، فأمسكت النيران بفراش الحجرة ودولاب الملابس بداخلها،واشتعلت فيها النيران، مما تسبب في تفحم الدولاب وإصابة الأطفال الثلاثة بحروق وصلت نسبتها 70% مما تسبب في مصرعهم، وجرى نقلهم للمستشفى، وصرحت النيابة بدفنهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وبسؤال صاحبة الشقة، أكدت أن الأطفال كانوا في زيارة لها وأنها غفلت عنهم لتفاجئ باشتعال النيران حيث كان يلهوا الأطفال بالكبريت، فأشعلوا النيران فى حجرة النوم حيث أمسكت بمحتوياتها بالدولاب الخاص بالملابس ولقوا مصرعهم جميعا.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة الحرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، و يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، وتعليم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والطاولات، وأنه لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاخرج من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.