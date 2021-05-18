الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مندوب اليمن بالأمم المتحدة يؤكد دعم الحكومة اليمنية لجهود التوصل لتسوية سياسية فى البلاد

اليمن
اليمن

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي موقف حكومة بلاده الثابت من السلام ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن؛ للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن مبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية تستمر في تصعيدها وهجومها العسكري الوحشي على مأرب، والذي يبرهن على عدم رغبة تلك الميليشيات في إنهاء حربها العبثية التي خلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.


جاء ذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء خلال لقاء السفير عبد الله السعدي مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، عبر الاتصال المرئي، لبحث التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية في اليمن.


وأشار السفير السعدي إلى تعنت ورفض الميليشيات الحوثية لكل المبادرات والمقترحات وعرقلة جهود السلام، مؤكدا ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهدا جماعيا وخاصة مجلس الأمن للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف هجومها على مأرب الذي يهدف إلى تقويض العملية السياسية ويفاقم من الأزمة الإنسانية، والضغط على الميليشيات للقبول بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع دعوات وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع.


ومن جهتها، أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومع كل مبادرات السلام، مشيرة إلى أن اليمن يمثّل أولوية رئيسية للأمم المتحدة، وأن الأمين العام شخصيّاً يولي أهمية خاصة للأزمة اليمنية وملتزم تماماً بتحقيق تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع في اليمن، معربة عن بالغ قلقها إزاء تصعيد الميليشيات الحوثية الخطير في مأرب، مؤكدة أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة اليمنيين.

اليمن مندوب اليمن بالأمم المتحدة عدن الامم المتحدة

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