الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

رومانسية الأسطورة ميسى.. زوجته حب طفولته ويفتخر بأبناؤه

ميسي وزوجته
ميسي وزوجته

عندما كان ليونيل ميسي طفلاً كان مجرد صبي يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم، لكن في ذلك اليوم جلس على الطاولة في غرفته، والتقط قطعة من الورق وقلمًا وبدأ يكتب: "أنتونيلا"، ففي الرسالة التي كتبها الصبي الصغير إلى فتاة صغيرة، كان هناك مثل هذه الجملة: "في يوم من الأيام ستكتب قصة حب تستحق صنع فيلم".

 

ولد ميسي  عام 1987 في روزاريو الأرجنتين، وأنتونيلا روكوزو كانت  فتاة جميلة ورائعة ولدت عام 1986، وتدور أحداث القصة في منزل صديق ميسي لوكاس سكاليا، عندما التقى الاثنان لأول مرة، كان ميسي خجولًا جدًا من قول أي شيء، وسأل لوكاس عنها فقال: "أنتونيلا.. ابنة عمي".

خلال هذين اليومين لم يستطع أن ينظر بعيدًا عنها لثانية واحدة، أصبح الطفلان صديقين، لكن في ذلك الوقت عرف ميسي أنه يريد أن يبقى معها إلى الأبد، وعلم أن هذه المرأة ستصبح شريكته بعد سنوات عديدة.

 

غالبًا ما بدأ ميسي يكتب لها ويخبرها أنهما عندما يكبران ستكون صديقته، وأصبح القلبان الشابان صديقين حميمين وكانا يتمتعان بالكثير من المرح معًا، لكن في يوم من الأيام فصلتهما الحياة في عام 2000  قرر والد ميسي  جورج ميسي السفر إلى برشلونة مع عائلته.

 

بعد ذلك استمرت العلاقة بين ميسي وأنتونيلا لفترة، لقد حاولا البقاء على اتصال، ولكن نظرًا لأن أدوات الاتصال لم تكن مريحة جدًا ولم يكن الاتصال سلسًا، فقد أصبح الاتصال بين الإثنين أقل وأقل.

في عام 2005  توفي صديق أنتونيلا في حادث مروري، في ذلك الوقت كانت أنتونيلا تبلغ من العمر 17 عامًا فقط وكانت في مزاج سيء، لم تذهب إلى المدرسة لعدة أيام، تلقى ميسي الأخبار وتوجه على الفور إلى الأرجنتين ليأتي إلى جانبها، لقد كان هناك ليريحها، وعندها تقدمت علاقتهما شعر ميسي وأنتونيلا بمشاعر أعمق تجاه بعضهما البعض، لكنهما اختارا عدم الكشف عن ذلك.

 

اكتشف الجمهور علاقتهما في عام 2009. وفي مقابلة، سئل ميسي عن حياته الشخصية، قال إن هناك فتاة في الأرجنتين، وعلى الرغم من أن أعظم لاعب كرة قدم هو المفضل لدى أنتونيلا، إلا أنها لا تحب كرة القدم على الإطلاق، إنها تشعر أن كرة القدم مملة للغاية. 

أقيم حفل الزفاف في مبنى روزاريو داون تاون وفندق بولمان، بحضور العديد من نجوم كرة القدم، وهو راضٍ جدًا عن حياته الزوجية، وبالنسبة لها هي الفتاة الأكثر حظًا في العالم لأنها تزوجت من حبيب الطفولة. 

 

لدى ميسي وأنتونيلا ولدان هما تياجو الذي ولد في 2 نوفمبر 2012 وهو الآن في الثامنة من العمر، وماتيو الذي ولد في 11 سبتمبر 2015 وهو في الخامسة الآن، كما يمتلك ميسي وشمًا لكلٍ من أبنائه، كما أن أسمائهما على حذائه، ومن الواضح أنه أب فخور، كما يشارك بانتظام صور العائلة على حسابه على إنستجرام.

ميسى أنتونيلا كرة القدم حفل زفاف قصة حب

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