نجوم الفن في لبنان ينتفضون ضد شربل وهبة: عهد الفشل والغباء

تصريحات صادمة أثارت الأوساط السياسية والفنية في لبنان، وهو ما تبناه الكثير من نجوم الوسط الني وصناعه ضد شاربل وهبة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، حتى أن سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف،أصدر بيانا هجمه فيه قائلا:"إن ما قاله الوزير في إحدى المقابلات التلفزيونية، ضد بعض الدول العربية والخليجية لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة".

هجوم الفنانين على وزير الخارجية اللبناني

وشارك عدد كبير من نجوم لبنان في الهجوم على الوزير اللبناني، حيث رأوا أنه يتسبب في قطع العلاقات وتدميرها مع الكثير من البلاد الصديقة وانها تصريحات لا يجب أن تخرج من مسئول.

كان للفنانة نوال الزغبي، ردا قاسيا على ما قاله وزير الخارجية حيث كتبت عبر تويتر: "تصريح وزير الخارجية شربل وهبة لا يمثلني إطلاقاً، يا ريت ما بقى تدلوا بتصريحاتكن وتتحفونا فيها، ارحمونا" وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها بقوة عبر حسايها الرسميعلى تويتر.

ووهاجمت إليسا الوزير بقوة حيث كتبت عبر حسابها على موقع "تويتر":"عهد الفشل والغباء، شربل وهبة قبل ما تفكر بالـ ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون وحزب الله شو صار بالـ ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو.. يا ريت عملتوا ١% من اللي عملته السعودية للبنان.. غبي".

عهد الفشل والغباء ، #شربل_وهبة قبل ما تفكر بل ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و حزب الله شو صار بل ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو!!

يا ريت عملتو ١% من اللي عملتو السعودية ل لبنان !! غبي!!! https://t.co/hQP79zPwrc — Elissa (@elissakh) May 18, 2021

وكتب الفنان زين العمر عبر "توتير" مشاركًا في هذه المظاهرة الإلكترونية: "مش كرمال شربل وهبة بدنا نخرّب علاقة لبنان بنص الكرة الأرضية. انت ديبلوماسي مش مصارعجي. جرصتنا بين الأمم. تحمّل مسؤولية ما فعلت يا مستر شربل".

وانضم المستاشر تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الذي يرتبط بعلاقة قوية مع فناني لبنان حيث كتب في تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"،:"هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ومبدعين مثل فيروز ووديع الصافي".

وتابع تركي آل شيخ في تغريدته:"وهل يعود لبنان بثقافته وفنه ورقي أهله كما كان عزيزًا لدى كل عربي.. لا تقسو على أهلنا في لبنان فهم مظلومين وابتلاء.. الله يصبرهم!”.

وهو ما قابله الفنانون اللبنانيون باعتذار ومنهم الفنان راغب علامة الذي اعتذر لتركي آل الشيخ في تغريدة كتب فيها:"إي والله يا أخي أبو ناصر، الله يعين الشعب اللبناني، الذي دفع وما زال يدفع ثمن غباء الآخرين. الشعب اللبناني براء من هذه الطبقة السياسية التي دمرت الأخضر واليابس وجعلت الشباب يهاجر هرباً وقرفاً منهم".