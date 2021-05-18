الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه يثمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا : مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية .

وتابع : باسمي وباسم وزارة الأوقاف وجميع العاملين بها نؤيد ونثمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وأضاف: خصصنا 50 مليون جنيه من الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة، وهذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية.

مكانة القدس راسخة

ونؤكد أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي ، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

كما نؤكد أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة ، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف .


وقد خصصنا خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة .
 

الأكثر قراءة

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حيثيات حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات: «عوض إهانة صديقه بعلاقاته الجنسية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة