حملات نظافة وتعقيم بمصيف بلطيم وتشغيل محطة الصرف الصحي الشهر القادم

قام العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ ، بزيارة مواقع محطات المعالجة بالحماد ومحطتى الرفع الفرعية والرئيسية بمنطقة النرجس ومنطقة السلام، للوقوف على اخر موقف لتنفيذ هذة المحطات تمهيدا لتنفيذ المشروع ، وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى بمدينة مصيف بلطيم.

وأضاف عبد القوي، أن المهندس أيمن عبد العاطى، مدير المشروع عن شركة المقاولون العرب، أكد سوف يتم التشغيل التجريبي للمشروع فى 15 يونيو العام الحالي.

وفي سياق متصل، فقد تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال الرش لمقاومة البعوض اليوم بمنطقة النرجس واكد سيادتة على استمرار الحملة يوميا بجميع مناطق المدينة المختلفة واكد على استمرار حملات مقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقا لخطة موضوعة مسبقا للحد من انتشار البعوض والحفاظ على الصحة العامة.

كما تم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة لمقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة مع استمرار أعمال الرش والمكافحة الأرضية للأماكن الإيجابية لتوالد البعوض بالمناطق ، وتستهدف الحملة القضاء على هذه الحشرات بواقع مرتين يوميا إحداهما قبل الشروق والأخرى قبل الغروب للقضاء على الحشرات والبعوض، حيث يتم استهداف البعوض بالأجهزة المحمولة على السيارات ويتم استهداف أماكن التوالد بالرشاشات المحمولة وكذلك مواتير الرش المخصصة لهذا الغرض.

كما شن مجلس مدينة مصيف بلطيم ، أعمال نظافة مكبرة شملت نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها

كما استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية ونظافة الشواطئ من الحشائش وتسوية التربة الرملية، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة وقص النجيل.