الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد البعثة الأمريكية بمنطقة دير البلاص

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم وفد البعثة الأمريكية التي تقوم بأعمال تنقيب أثرية بمنطقة دير البلاص "الدير الغربي" بقيادة الدكتور بيتر لاكوفارا، أستاذ علم المصريات ومدير الموقع بهدف الإطلاع علي آخر أعمال البعثة.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة وأيمن هندي، مدير عام آثار قنا وأيمن محمد ضمراني، أحد أعضاء البعثة.

وقال محافظ قنا، إن موقع دير البلاص يتمتع بأهمية كبيرة في العسكرية المصرية لكونه مركزاً انطلقت منه الحملات العسكرية ضد الهكسوس بقيادة كل من الملك " سقنن رع ، كامس ، أحمس " فضلا عن كونه العاصمة البديلة لملوك طيبة خلال حملتهم في طرد الهكسوس في شمال البلاد، كما أنه كان سببا في قيام الدولة الحديثة.

وأشاد الداودي، بمجهودات البعثة الأمريكية في استكمال أعمال التنظيف والتوثيق والترميم للقصر الجنوبي والشمالي بالموقع ومنطقة القرية والواقع بين القصر الجنوبي ومنطقة جنوب التل، فضلا عن أعمالها في إعادة بناء الجزء الجنوبي للسور الرئيسي المحيط بالقصر الشمالي وكذلك ترميمها للمنازل بمنطقة القصر نفسه بأحدث التقنيات العالمية وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار المصرية، مشيرا إلي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع وإزالة أي تعديات بحرم الموقع الأثري لمسئولي الوحدة المحلية ورفع تقرير يومي بموقف التعديات لغرفة عمليات المحافظة ودراسة إمكانية إقامة سور حول الموقع الأثري.

ومن جانبه أوضح أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، أن الموقع يتكون من قسمين القسم الأول عبارة عن بناء ضخم يعرف باسم القصر الشمالي ويضم  مجموعة من المنازل والفيلات الكبيرة التي تخص الديوان الملكي ومستوطنة للعمال متصلة بمصليات دينية ومستودعات للتخزين ومقابر، أما الجزء الجنوبي فهو يتكون من برج مراقبة يُعرف خطأ باسم القصر الجنوبي ويظن أن الاسطول الطيبي أبحر منه في اتجاه  الشمال حتي تم طرد الهكسوس.

هذا وأكد الدكتور بيتر لاكوفارا، عالم المصريات ومدير الموقع، على الأهمية التاريخية للموقع لكونه واحد من خمس قصور ملكية مازالت موجودة حتى الآن في مصر، كما قام بعرض الأعمال التي تم تنفيذها بالموقع شملت عرض بعض الصور لقطع اثرية من خشب السيدار المستخدمة في صناعة السفن الحربية قديما مما يوضح الاهمية القصوي للمكان.

وأوضح لاكوفارا، أنه تم الاستعانة بالجامعة الأمريكية في إعادة تصميم الطوب المستخدم في بناء الأجزاء المهدمة بالموقع الأثري ومحاولة إعادته على ما كان عليه.

قنا عرض عالمية ازمة مصري قطع اجراءات الرئيس جامعة عمل

الأكثر قراءة

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الأوقاف تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة.. وتشارك بـ50 مليون جنيه

حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

«الحذر من الشمس».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر «كوفيد 19» الوحيد في غزة

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني في الخليل

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة