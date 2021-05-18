المشدد 15 عاما لموظف اختلس 855 ألف جنيه من جمعية استهلاكية بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه باختلاس 855 ألف جنيه بمنطقة باب الشعرية، صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود عارف، وعمرو عبداللطيف، وأمانة سر عصام ترك.

- نتائج التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بكونه موظف عام من الأمناء على الودائع، رئيس احد المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،اختلس البضائع بقالة وخضروات وفواكه و دواجن البالغ قيمتها 855 ألف جنيها، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته وذلك بأن تسلم البضائع بسبب وظيفته لبيعها وتوريد قيمتها، إلا ان احتبسها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها علي ملك جهة عمله .

وأضافت التحقيقات، أنه عند فحص اللجنة الداخلية انتتي إلي وجود عجز في عهدته من مبالغ مالية وأطعمة مسؤول عنها، وقام المتهم بتغيير الحقيقة في الكشوف بإثبات قيمة سعر لها أقل من قيمتها حتى يتمكن من إخفاء اختلاسه لتلك البضائع والمبالغ المالية.

- عقوبة الاختلاس قانونا

ونصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت