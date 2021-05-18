جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون مع شركة مهارات الزيت والغاز

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، سعى الجامعة إلى عقد شراكات للتعاون المشترك والمتبادل مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الجامعة العلمية والبشرية فى دعم وتعزيز مجالات العمل المختلفة سواء على الصعيد الخدمى أو التنموى على اختلاف أشكاله.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة أسيوط لوفد ممثلاً عن شركة مهارات الزيت والغاز OGS والتابعة لوزارة البترول والذى يضم على رأسه المهندس ياسر سرى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بها، والدكتور محمد سعيد منصور مدير إدارة البحوث والتطوير وعدد من فريق عمل الشركة وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة ومدير مركز تسويق الخدمات الجامعية، والدكتور دويب حسين صابر وكيل كلية الحقوق والمستشار القانونى للمركز ، وأحمد البارودى المدير التنفيذى للمركز .

وأشار الدكتور طارق الجمال إلى أن إستراتيجية عمل إدارة الجامعة ساعية للانتقال بجامعة أسيوط إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التى تحرص على تسخير ما تمتلكه من إمكانيات علمية وبشرية إلى تطوير نشاط المؤسسات الصناعية وتذليل العقبات التى تواجه عملها على نحو علمى سليم.

وأوضح المهندس ياسر سرى خلال اللقاء إلى سعى شركة مهارات الزيت والغاز إلى التعاون مع جامعة أسيوط يأتى تقديراً لمكانتها المتقدمة وتاريخها العريق ووصفها كأكبر بيت خبرة فى صعيد مصر لكافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية ، وتعد الجامعة مرجعية علمية دقيقة لا تبخل بتقديم استشاراتها الفنية لكافة المتعاونين معها.

وعن نشاط الشركة قال الأستاذ ياسر سرى أن شركة مهارات الزيت والغاز تعمل على تقديم إستشارات فنية وتدريبية لكافة العاملين بوزارة البترول والذى يتجاوز عددهم أكثر من 400 ألف فرد من العمالة المثبتة والمتعاقدة لمختلف الشركات التابعة للوزارة.

ومن جانبها فقد أشارت الدكتورة مها غانم أن توقيع البروتوكول جاء بالتنسيق مع مكتب تسويق الخدمات الجامعية بالجامعة والذى يهدف إلى تسويق الخدمات الجامعية فى جميع مجالات التنمية المختلفة ، حيث يستهدف البروتوكول كلاً من أعضاء هيئة التدريس ، والطلاب ، والخريجين ، والعاملين بقطاع البترول ، والخدمات المعاونة ، والشركات والمصانع بوجه عام ، وتضمنت بنوده الاتفاق على إنشاء أكاديمية شركة مهارات الزيت والغاز كأكاديمية مشتركة للتدريب بين الجامعة والشركة ويكون مقرها الرئيسي بمركز تدريب الشركة وفرعها بالجامعة بغرض تأهيل القيادات لتطبيق احدث التقنيات فى الإدارة فى مختلف المجالات المهنية والتخصصية وتكنولوجيا المعلومات واللغات بمستوياتها والإسعافات الأولية والأمراض المهنية وإعداد كوادر بشرية فنية قادرة على تشغيل وصيانة الوحدات الإنتاجية للشركات البترولية الشقيقة.

إلى جانب رفع الكفاءة الإنتاجية لدى العاملين بشركة مهارات الزيت والغاز من خلال الدعم الاكاديمى ومسايرة التطور وتطبيق احدث الأبحاث العلمية بقطاع البترول ، تقديم الدعم الفني لجميع فئات العاملين بالجامعة من خلال إجازة محاكاة الجانب التطبيقي للمجالات النظرية بشكل متوازي أثناء العملية التعليمية والبحثية ، إتاحة الفرصة للباحثين بالجامعة فى مختلف المجالات التطبيق العملي مع إجازة البحث الميدانى داخل الشركة مما يخلق مجالات بحثية تثرى المجتمع بإنتاجها ، يقدم كل طرف للآخر جميع الخدمات الفنية والاستشارات التخصصية والمهنية التى تساهم فى رفع مستوى الأداء العملي وزيادة الإنتاج ، التعاون المتبادل بين الطرفين فى جميع المجالات التي يمكن فيها تبادل الخبرات بينهما ، تأهيل الطلاب وخريجي الكليات المختلفة لسوق العمل فى صناعة البترول والغاز وذلك عن طريق رفع كفاءتهم بدمج المعرفة النظرية والأبحاث العلمية بالتطبيقات العملية.

كما تضمن البروتوكول كذلك التأكيد على ضرورة التعاون بين الطرفين فى جميع المجالات التى يمكن التعاون وتبادل الخبرات بها والتى تتمثل فى المجالات الفنية ، الإدارية ، الترفيهية والاجتماعية، الخدمية ، التسويقية ، والمجالات الأكاديمية ، هذا بالإضافة إلى التزام كل من الطرفين بتوفير 50% من المدربين والمحاضرين للأعمال المشتركة بينهم ، التزام الجامعة بتوفير الدبلومات المهنية والماجستير المهنى والدكتوراه المهنية حسب المتاح وذلك بعد استيفاء الشروط ، التعاون بين الطرفين فى دورات وبرامج صقل اللغة والحاسب الالى وإعداد المدربين وغيرها ، على ان يسرى هذا البروتوكول لمدة عام.

جامعة أسيوط و"OGS" يوقعان بروتكول تعاون

جامعة أسيوط و"OGS" يوقعان بروتكول تعاون

جامعة أسيوط و"OGS" يوقعان بروتكول تعاون

جامعة أسيوط و"OGS" يوقعان بروتكول تعاون