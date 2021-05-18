برلمانية: ما يقوم به الكيان الصهيوني بحق المدنيين يتطلب وقفة من المجتمع الدولي

طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني، واستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل، والعدوان الغاشم على المواطنين، وذلك حقنًا لدماء الفلسطينيين، وفى نفس الوقت لوضع الأمور في نصابها الطبيعي حيال هذه الانتهاكات الغاشمة.

وأشادت رشاد، بالجهود المصرية لفرض الهدنة بين كافة الأطراف حقنًا للدماء، وما تم تقديمة من أوجه المساعدة الطبية والغذائية، وفتح معبر رفح بشكل استثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين، وكذلك فتح المستشفيات فى شمال سيناء لمعالجة الجرحى، مؤكدة ان الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية قضية كل مصري، ومن الأولويات والتاريخ خير شاهدا على ذلك.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما يقوم به الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال انتهاكات في حق المدنيين العزل، وهذا الأمر يتطلب وقفة من قبل المجتمع الدولي، وألا يكيل الأمور بمكيالين، وأن يضع الأمور في نصابها الطبيعي، وان يكون هناك قرار عاجل وحاسم بشأن وقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل وفوري للحفاظ على المدنيين.

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لابد أن يعود الهدوء لقطاع غزة وتتوقف كافة أعمال العنف والقتل.

وقال في تصريحات مساء الأحد الماضي، على هامش مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية: "إننا سنبذل كافة الجهود لحل الأزمة"، مشيرا إلى "أن الأمل موجود في التحرك الجماعي لإنهاء الصراع".

ووجه الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما أمر الحكومة بالتنسيق مع الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وبدأت بالفعل المساعدات تصل لمعبر رفح تمهيدا لدخولها القطاع.

وكانت السلطات المصرية قد قررت فتح معبر رفح البري صباح الأحد، حيث بدأ توافد المسافرين والطلاب والراغبين في العلاج فيما لم يصل أي جريح من المصابين في الاعتداءات الإسرائيلية.

كما قررت مصر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.

وشكلت سفارة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة.