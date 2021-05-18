الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: ما يقوم به الكيان الصهيوني بحق المدنيين يتطلب وقفة من المجتمع الدولي

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني، واستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل، والعدوان الغاشم على المواطنين، وذلك حقنًا لدماء الفلسطينيين، وفى نفس الوقت لوضع الأمور في نصابها الطبيعي حيال هذه الانتهاكات الغاشمة.

وأشادت رشاد، بالجهود المصرية لفرض الهدنة بين كافة الأطراف حقنًا للدماء، وما تم تقديمة من أوجه المساعدة الطبية والغذائية، وفتح معبر رفح بشكل استثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين، وكذلك فتح المستشفيات فى شمال سيناء لمعالجة الجرحى، مؤكدة ان الدولة المصرية تعتبر القضية الفلسطينية قضية كل مصري، ومن الأولويات والتاريخ خير شاهدا على ذلك.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما يقوم به الكيان الصهيوني وجيش الاحتلال انتهاكات في حق المدنيين العزل، وهذا الأمر يتطلب وقفة من قبل المجتمع الدولي، وألا يكيل الأمور بمكيالين، وأن يضع الأمور في نصابها الطبيعي، وان يكون هناك قرار عاجل وحاسم بشأن وقف هذه الانتهاكات بشكل عاجل وفوري للحفاظ على المدنيين.

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لابد أن يعود الهدوء لقطاع غزة وتتوقف كافة أعمال العنف والقتل.

وقال في تصريحات مساء الأحد الماضي، على هامش مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية: "إننا سنبذل كافة الجهود لحل الأزمة"، مشيرا إلى "أن الأمل موجود في التحرك الجماعي لإنهاء الصراع".

ووجه الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما أمر الحكومة بالتنسيق مع الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وبدأت بالفعل المساعدات تصل لمعبر رفح تمهيدا لدخولها القطاع.

وكانت السلطات المصرية قد قررت فتح معبر رفح البري صباح الأحد، حيث بدأ توافد المسافرين والطلاب والراغبين في العلاج فيما لم يصل أي جريح من المصابين في الاعتداءات الإسرائيلية.

كما قررت مصر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن تواجد سيارات إسعاف مصرية أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقا لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.

وشكلت سفارة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة.

المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى القوة الغاشمة المدنيين العزل وفتح معبر رفح الجهود المصرية لفرض الهدنة حقن ا للدماء الكيان الصهيوني

مواد متعلقة

برلماني: على الكيان الصهيوني طرح مبادرة لإحلال السلام بشكل عاجل وطوعي

نائب بالشيوخ: مشاركة السيسي بقمة باريس تحقق نجاحات اقتصادية

برلمانية: مصر تولي القضايا العربية والإفريقية اهتماما خاصا

برلمانية: مصر تتبنى القضية الفلسطينية والجميع فخور بجهودها

برلماني: مشاركة الرئيس في مؤتمر باريس تأكيد على دعم مصر لقضايا المنطقة

برلماني: قمة باريس تخدم مصالح مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة

استرجعنا الـ30%.. «المهندسين» توضح حقيقة نسبتها في «يوتن»

برلمانية: الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية

الأكثر قراءة

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

إنقاذ 13 صيادًا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر

هل يحق لمرتضى منصور خوض انتخابات الزمالك القادمة؟ خبير لوائح يجيب

السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

مصادر: فحص ملفات أصحاب مناصب هامة بـ«السكك الحديدية».. و٢٨٥ إخوانيا يعملون في الهيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)

جهود مصرية وغارات مستمرة.. ماذا حدث في غزة خلال 24 ساعة؟