«تعليم القاهرة» تصدر قرارا جديدا بشأن تسليم المواد غير المضافة لمجموع الشهادة الإعدادية

الشهادة الأعدادية

عممت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطاباً أصدرته لجميع مديري الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بشأن تأدية طلاب الشهادة الاعدادية للمواد غير المضافة للمجموع.

وجاء نص الخطاب الصادر من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأنه في إطار تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ تعقد الامتحانات من المنزل.

وأكد الخطاب، أن تتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، على أن يتسلم الطالب الامتحانات ويسلم الإجابات إلى المدرسة في الفترة من يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 حتى يوم الاثنين 31 مايو 2021م.

ونص الخطاب على أن تتولى المدرسة تقسيم الطلاب لشرائح حسب أرقام الجلوس أثناء استلام الامتحانات من المدرسة و تطبيق الإجراءات الإحترزية بكل حزم و دقة أثناء تسليم وتسلم الامتحانات والإجابات من الطلاب، على أن تتولى المدرسة بعد ذلك عمليات التصحيح وإعداد کشوف معتمدة بالنتيجة، على أن تسلم الكشوف المعتمدة وأوراق الإجابات لكنترول الإدارة التعليمية.

وتجرى الامتحانات في محافظة القاهرة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الطلبة والطالبات سيؤدون الامتحان وفقا للجدول التالي:

- امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الثلاثاء 1 يونيو

- مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 2 يونيو

- مادة الهندسة يوم الخميس 3 يونيو

- مادة اللغة الأجنبية يوم السبت 5 يونيو

-مادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو

- مادة العلوم يوم الإثنين 7 يونيو.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي ٢٠٢١ الترم الثاني

بينما تجرى الامتحانات في محافظة الجيزة خلال الفترة من 5 يونيو وتستمر حتى يوم 10 يونيو المقبل 2021.

وجاء جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة كالتالي:

- السبت 5 يونيو مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 6 يونيو مادة اللغة الأجنبية.

- الاثنين 7 يونيو مادة العلوم .

- الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والاحصاء .

- الاربعاء 9 يونيو الهندسة.

- الخميس 10 يونيو مادة الدارسات الاجتماعية .