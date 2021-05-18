الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق علاج الإدمان يستأنف الكشف على موظفي الجهاز الإداري

إدمان
إدمان

استأنف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الكشف على موظفي الجهاز الإداري بالدولة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ونجح الصندوق في تنفيذ حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري  للدولة بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.

وقامت اللجنة بالكشف على 340 ألف موظف منذ مارس 2019، في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 2.5 % للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية الحملات.

وأظهرت الحملات أن أبرز مواد التعاطي الحشيش والترامادول والمورفين، حيث يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ساخن طريق مخدرات عمل العلاج قانون تعاطى التضامن

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