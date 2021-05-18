الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد الصناعات المصرية يقدر مبادرة القيادة السياسية لتنمية وإعمار غزة

إعمار غزة
إعمار غزة

ثمّن اتحاد الصناعات المصرية مبادرة القيادة السياسية بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة الفلسطيني. 

وقال الاتحاد في بيان إنه تابع باعتزاز ما بادرت به جمهورية مصر العربية من مبادرة  تنموية  وجهود على الصعيد الدبلوماسي لدعم فلسطين، وأعلن عن استعداده لدعم هذه المبادرة بكل إمكانيات الاتحاد.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والذي يترجمه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع وحقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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