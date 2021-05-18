الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول الشهر المقبل

المجتمعات العمرانية تطرح وحدات تجارية بالحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية

رئيس جهاز العاصمة
رئيس جهاز العاصمة الادارية وفريقه في جولة تفقدية

أكد مصدر مسؤل بالعاصمة الإدارية الجديدة انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إعداد آلية طرح وحدات تجارية بالحي السكني R3 أول حي سكني ينتهي تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة أول الشهر المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الدستور» أن الطرح سيكون بنظام المزايدة العلنية لنحو 15 محلا تجاريا في المرحلة التي يجري تسكينها حاليا في الحي السكني R3  منذ يناير الماضي بعد انتهاء تتفيذها بالكامل وفق أحدث الاساليب.

وعن الاسعار التي سيتم بها طرح هذه الوحدات، قال المصدر إن التخصيص سيكون بنظام المزايدة العلنية وسيكون هناك أسعار فتوح تبدأ من عندها المزايدة، وستتراوح بين 45 و60 ألف جنيه للمتر الواحد، وسينتهي الإرساء وفقا لأعلى سعر.

وأشار إلى أن هذا الطرح هو الثاني لوحدات تجارية في الحي السكني الأول بالمشروع، حيث تم طرح 11 محلا المرة الاولي ووصل سعر المتر في إحدى المحال المخصصة صيدلية لـ210 ألف جنيه، لافتا إلى أن المزايدون هم من سيحددون الأسعار النهائية.

وتابع أن المحال المطروحة ستكون منافذ للسوبر ماركت والمكتبات والصيدليات لخدمة سكان الحي، على أن يتم توفير كافة الخدمات لقاطني المشروع وعدم الاحتياج للذهاب لخارج المنطقة لشراء احتياجاتهم الحياتية.

وقام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أمس بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالأحياء السكنية والحي الحكومي والمحاور الرئيسية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، مستهلا الجولة بالترحيب بعودة العاملين بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، خلال جولته، الحي السكني الخامس R5 على مساحة 885 فدانا تقريبا، والذي يضم حوالي 23 ألف وحدة سكنية وتجارية وفيلات شاملة الخدمات، ويتم تنفيذه طبقاً للطراز الفرنسي الكلاسيكي تحت مسمى "جاردن سيتي الجديدة".

كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز العاصمة الإدارية، ثم تابع  سير أعمال تنفيذ المرافق في الحي الحكومي.

كما التقى المهندس شريف الشربينى،  مسئولي الشركات المنفذة بالحي السكني الثالث R3، والذي يقام على مساحة 1016 فدانا تقريبا، ويضم نحو 24 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات، وذلك للوقوف على مدى نسب الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشروعات والعمل علي حل العقبات،  وكذا الوقوف على مدى انتظام العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وحث رئيس الجهاز، مديري المشروعات على سرعة انتظام العمالة  والبدء فوراً دون تأخر  في تتفيذ الأعمال المكلفة بها والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.​

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